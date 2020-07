¿Quién dice la verdad? Chicharito entra en disputa con Peláez por su regreso a Chivas

El delantero del Galaxy insiste en que el Guadalajara no lo buscó para regresar

A su llegada al LA Galaxy, Javier Hernández aseguró que Chivas no lo buscó para volver al equipo y que el último contacto que tuvo con los tapatíos fue en 2018, cuando Matías Almeyda lo llamó para buscar un préstamo con el West Ham, situación que no se pudo dar.

Estas declaraciones fueron desmentidas por el director deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, quien en entrevista para Chivas TV comentó que cuando llegó al Guadalajara a finales de 2019, contactó al representante de ‘Chicharito’.

“Sí lo busqué, y él en una entrevista dijo que no, me parece que hubo un error de comunicación con su representante. Incluso, cuando platiqué con Amaury Vergara nos vimos con extrañeza. Anteriormente a mi llegada, Mariano Varela ya lo había buscado. Yo entré en contacto con su representante y le dije que las puertas estaban abiertas y pasó el tiempo, pero quiero decirle a ‘Chicharito’ que sí lo buscamos. Fue en octubre“, aseveró.

De nueva cuenta, Javier Hernández habló del tema y apuntó que es mentira que Chivas lo haya buscado antes que el Galaxy para volver a la Liga MX.

“¿Qué significa la palabra buscar? Yo puedo hablarte por teléfono y te pregunto ‘¿cómo estás?, puede ser ‘listo te busqué’. La realidad es que la única vez que hubo un acercamiento y que se intentó contratar o ver cómo se podía hacer, fue antes del Mundial cuando Almeyda habló conmigo. Él aparte me preguntó y con mi representante se hablaba de cómo se podía hacer, se estaba hasta pensando en un préstamo. Para mí, eso es buscar“, declaró Chicharito en entrevista para ESPN.

“La única vez que hubo un acercamiento (de #Chivas) fue antes del mundial (Rusia 2018)”, #Chicharito responde a lo dicho por Ricardo Peláez. 🤨 La entrevista completa junto a @mauriciopedroza y @herculezg en nuestro canal de YouTube 8 pm PT/ 10 pm CT ⬇️ https://t.co/m9bbWZFdBw pic.twitter.com/hLDIvMAwBU — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) July 17, 2020

Chicharito apuntó que si bien, en Chivas siempre lo buscan para saludarlo, no ha habido negociaciones y aquella vez de Almeyda, él rechazó la oferta porque quería seguir en Europa.

“Así como dice Ricardo, me han buscado desde que me fui, cada seis meses me preguntan cómo estoy, pero en realidad la única vez que hubo algo de poderse acercar o de negociar, solo fue con Almeyda y yo le dije que esperáramos porque quería ver cómo me iba en el Mundial”, indicó.

La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara ya ha insistido en varias ocasiones que su idea es tener pronto de vuelta a Javier Hernández en el equipo y que culmine su carrera con el Rebaño, aunque estos “dimes y diretes” han desgastado a la afición que piensa que Chicharito no quiere volver.