Un latino y una mujer entre los arrestados por armas y productos químicos para bombas hallados en casa de Nueva York

Eddie Fernández, Daniel Petrizzo y Tiffany Pawson fueron detenidos tras un inquietante descubrimiento en una casa en Long Island (NY), lo que habría salvado innumerables vidas.

Los investigadores encontraron ayer armas, municiones, productos químicos y un manual sobre cómo construir explosivos dentro de la casa en Farmingdale.

Las sospechas en Staples Street llevaron a docenas de agentes a la zona, quienes hicieron el inquietante hallazgo “Suficiente para construir seis bombas de poder”, según el comisionado de policía de Nassau, Patrick Ryder.

En la residencia la policía descubrió 22 pistolas “fantasmas”, compradas en Internet sin números de serie, rifles de asalto, 148 gramos de cocaína, productos químicos para fabricar bombas y miles de rondas de municiones.

El detective Teniente Richard Lebrun reportó “El arresto de tres personas por posesión de armas y el funcionamiento de un laboratorio clandestino de explosivos”.

Los tres detenidos tiene la misma edad, 32 años, y enfrentan diversos cargos, reportó ABC News.

They were given permission to enter the home & saw firearms, powder & liquid chemicals & a book, “The Preparatory Manual of Explosives Fourth Edition, Vol. 1.” (2/3)

— NCPD (@NassauCountyPD) July 16, 2020