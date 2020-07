Marcelo Bielsa podría tener una calle con su nombre en Leeds después de ascender al equipo

Después de ascender al Leeds United, e director técnico Marcelo Bielsa tendría una calle con su nombre en honor por llevar al club a la Premier League.

El equipo de Leeds, en el condado de Yorkshire, Inglaterra terminó con 16 años de espera al asegurar su regreso a la máxima división.

Ahora, según el periodista de The Athletic Phil Hay, Bielsa será honrada por el triunfo.

Una calle cerca del Trinity Center de la ciudad se llamará ‘Marcelo Bielsa Way’. Y compartió una foto de cómo podría verse el letrero.

This won’t be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.

‘Marcelo Bielsa Way’ pic.twitter.com/T9RwofRAjQ

— Phil Hay (@PhilHay_) July 18, 2020