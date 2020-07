Oregon demanda a DHS y a otras agencias por detenciones de manifestantes en Portland

La fiscal general de Oregon Ellen Rosenblum dijo que el estado demandará a las agencias federales de aplicación de la ley por su respuesta a las protestas de Black Lives Matter en Portland

La fiscal general de Oregon Ellen Rosenblum dijo el viernes por la noche que demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias, alegando que los agentes federales de la ley enviados a Portland para suprimir las protestas de Black Lives Matter violaron la Constitución al detener y arrestar ilegalmente a manifestantes sin causa probable.

There is a lot of videos of #PortlandKidnappings look them up. pic.twitter.com/8IUPAfUsbq — Smoovey (@Smoovey18) July 18, 2020

En la demanda, Rosenblum solicitó una orden de restricción para evitar que agentes de DHS, el Servicio de Alguaciles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y del Servicio de Protección Federal realicen más arrestos de manifestantes.

Tonight we will file a lawsuit in federal court against U.S. Department of Homeland Security, U.S. Marshals Service, U.S. Customs and Border Protection, and the Federal Protection Service alleging they seized and detained Oregonians without probable cause. Statement here: pic.twitter.com/Lzsw3XFN7x — Ellen Rosenblum (@ORDOJ) July 18, 2020

La demanda establece que los oficiales federales “han estado usando vehículos sin marcar para conducir por el centro de Portland, detener a los manifestantes y colocarlos en los vehículos sin marcar de los oficiales, retirándolos del público sin arrestarlos o declarando la base de un arresto, al menos el martes 14 de julio “.

“La identidad de los oficiales no se conoce, ni su afiliación a la agencia, de acuerdo con videos e informes de que los oficiales en cuestión usan uniformes militares con parches simplemente leyendo ‘POLICÍA’, sin otra información de identificación”, continúa la demanda.

These Trump secret police thugs should all be arrested. They’re the real criminals. #BlackLivesMatter #PortlandKidnappings https://t.co/nHK4uhINHk — Bleeding Heart Liberal Marine (@zaharako) July 18, 2020

La demanda alega que tales acciones obligan a los ciudadanos que “razonablemente temen ser recogidos y empujados a camionetas sin identificación, posiblemente por oficiales federales, posiblemente por individuos opuestos a las protestas”, a ejercer su derecho de reunión previsto en la Primera Enmienda.

Las protestas nocturnas contra el racismo y la violencia policial han atraído a cientos de personas en Portland durante más de seis semanas tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis el Día de los Caídos.

"The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated…"

-4th Amendment#PortlandKidnappings pic.twitter.com/ARuSZwEPz2 — Chip Franklin (@chipfranklin) July 18, 2020

Desde al menos el martes, los oficiales federales han estado utilizando vehículos sin marcar para sacar a los manifestantes de las calles y detenerlos con poca explicación de por qué están siendo arrestados en una aparente escalada de la fuerza federal, dijeron testigos a Oregon Public Broadcasting.

La gobernadora de Oregón, Kate Brown, solicitó de manera similar que los agentes federales de la ley abandonen Portland.

“Este teatro político del presidente Trump no tiene nada que ver con la seguridad pública”, dijo Brown en un comunicado. “El presidente no está liderando esta nación. Ahora está desplegando oficiales federales para patrullar las calles de Portland en un flagrante abuso de poder por parte del gobierno federal”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU),en Oregon también presentó una demanda contra la presencia de esta policía federal en el estado. “Acabamos de presentar una demanda contra la policía en Portland por atacar violentamente a periodistas y observadores legales en protestas sobre la violencia policial racista. La policía se está burlando de la Primera Enmienda y deben rendir cuentas.”