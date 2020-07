Saúl “Canelo” Álvarez cumple 30 años de edad y te decimos qué opinan los expertos sobre su carrera

Mike Tyson, Juan Manuel Márquez, JC Chávez y otros han hablado de la trayectoria del pelirrojo

Este 18 de julio “Canelo” Álvarez cumple 30 años de edad, de los cuales la mitad la ha dedicado a su carrera como pugilista, misma que ha convencido a algunos de que es el mejor libra por libra del mundo, pero a muchos otros no. En sus 15 años de trayectoria, el pelirrojo ha levantado mucha polémica, ya que mientras unos lo alaban, otros cuestionan la elección de sus rivales. Por ello recordamos lo que opinan los expertos del púgil que hoy está de fiesta.

#BoxeoenCorto Día de festejo para Saúl "Canelo" Álvarez. Cumple 30 años de vida, 15 de ellos dedicados al boxeo profesional. ¡FELICIDADES @Canelo !🥊 📸 @daznglobal pic.twitter.com/GVd1AQztdC — Iñaky Arzate (@inaky_arzate) July 18, 2020

MIKE TYSON (EXBOXEADOR)

“Es un gran boxeador, probablemente el mejor de la actualidad. Lo es, simplemente porque es ‘Canelo’”.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ (EXBOXEADOR)

“La gente quiere que dé una guerra para que se gane al público. Tal vez le falta una guerra o que gane dramáticamente, espectacularmente para que se meta en el corazón de los mexicanos”.

JUAN MANUEL MÁRQUEZ (EXBOXEADOR)

“Creo que está en el número tres. Para mí Terrence Crawford es el número uno, Vasyl Lomachenko es el número dos y el número 3 es ‘Canelo’”.

¡Palabras de un campeón! ¿También a Juan Manuel Márquez que nos regaló peleas épicas le van a decir que es un mal mexicano por no arrastrarse con el "Canelo"? Juanma es una voz autorizada para hablar de boxeo y decir que "Canelo" está LEJOS de ser el #1.pic.twitter.com/i9QkYkS1hI — Los Expulsados (@losexpulsados) November 5, 2019

OSCAR DE LA HOYA (PROMOTOR Y EXBOXEADOR)

“Soy un peleador y promotor que vela por los mejores intereses de nuestro establo y ‘Canelo’ es la mayor estrella en el boxeo”.

DAVID FAITELSON (COMENTARISTA)

“Sergey Kovalev confirma lo que ya sabíamos: Saúl Álvarez ‘prepara’ y de alguna forma hasta ‘compra’ a sus rivales”.

David Faitelson dijo que Saúl “Canelo” Álvarez “compra a sus rivales” https://t.co/S2UVsLsYRn pic.twitter.com/vE2ck0FrrI — Diario La Página (@LaPagina) November 20, 2019

EDDY REYNOSO (ENTRENADOR)

“Quiero aclararles, como entrenador y manejador de Saúl, que nosotros no deshidratamos a nadie ni arreglamos ni compramos peleas o rivales”.

Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, salió en su defensa, luego de las declaraciones de las polémica declaraciones de Kovalev. “No deshidratatamos a nadie, ni compramos, ni arreglamos peleas o rivales”, aseguró. https://t.co/4yZOJp6VH1 pic.twitter.com/OUp8GAkrxM — El Round Final.com (@elroundfinal) November 20, 2019

NACHO BERISTÁIN (ENTRENADOR)

“Creo que va a ser un poco difícil que él termine siendo uno de los mejores peleadores de México. Es buen peleador, no hay duda. A mí en lo particular me es atractivo cómo boxea. Pero de que sea el mejor libra por libra no lo es ni lo va a ser”.

ROBERTO “MANOS DE PIEDRA” DURÁN (EXBOXEADOR)

“Lo mejor que hay en este momento se llama “Canelo” Álvarez, le duela a quien le duela. Los boxeadores que lo critican lo hacen por envidia”.

😱🔥 Roberto 'Manos de Piedra' Durán considera a Canelo Álvarez el mejor boxeador libra por libra de la actualidad y tiene un mensaje directo para quien piense lo contrario. pic.twitter.com/ACXOcr807P — Fighters Magazine (@FightersMagz) November 26, 2019

ULISES “ARCHIE” SOLÍS (EXBOXEADOR)

“El ‘Canelo’ destruyó mi vida. Prácticamente no tengo posibilidades de regresar a pelear, me retiró”.

ERIK “EL TERRIBLE” MORALES (EXBOXEADOR)

“Ha peleado con grandes nombres al final de sus careras. Shane Mosley al final de su carrera, Miguel Cotto al final de su carrera, Kovalev al final de su carrera, con Golovkin, ya está grande y ha estado esperando a que se deteriore. No es un reproche, pero es algo que la gente ve.”

EDDIE HEARN (PROMOTOR)

“Creo que después de lo de Kovalev, Canelo es el mejor libra por libra, se lo tienes que dar, porque no es un peso semipesado y ganó”.

FREDDIE ROACH (ENTRENADOR)

“Es uno de mis boxeadores favoritos. Sus dos peleas con “GGG” fueron tremendas. Creo que Golovkin ganó una y Álvarez la otra. Él, de cierta forma, es como un playboy, lo siguen mucho las mujeres, tal y como sucedía con Oscar de la Hoya, cuenta con una buena cantidad de seguidoras”.

El entrenador Freddie Roach no considera que Saúl 'Canelo' Álvarez esté entre los cinco mejores boxeadores del momento, pero no se debe a su calidad como boxeador https://t.co/wdrVHU91br pic.twitter.com/8FyOb5xQu6 — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) July 28, 2019

SUGAR RAY LEONARD (EXBOXEADOR)

“’Canelo’ es un joven con mucha experiencia, lo he visto crecer. Cuando enfrentó a Mayweather yo dije que iba a pelear el maestro con el estudiante y así fue, pero ahora lo veo con Jacobs y es un peleador increíble”.

SHANE MOSLEY (EXBOXEADOR)

“Va a ser muy difícil ganarle. Creo que Canelo es el mejor libra por libra. Creo que es el mejor”.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ (COMENTARISTA)

“Es notorio que la carrera de ‘Canelo’ está dirigida a pelear a su modo, con boxeadores ‘viejitos’, que ya van de salida y no representan un gran reto”.

MAURICIO SULAIMÁN (PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO)

“’Canelo’ es el número uno del mundo. Es la envidia de un sector la que se dedica a tacharlo y a encontrarle cualquier situación para tirarlo. Yo como Consejo Mundial estoy muy orgulloso de él”.