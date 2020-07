¿Cuáles son los signos más hirientes del Zodiaco?

Hay signos que reaccionan enérgicamente en ciertas situaciones y pueden ser bastante ofensivos

Los momentos de estrés emocional o laboral pueden ocasionar que una persona reaccione con intensidad y exprese palabras lo suficientemente hirientes como para dañar a los demás. De acuerdo con los astrólogos, el carácter de cada signo influye en la manera de descargar sus emociones y cuando no son positivas, se convierten en personas antipáticas.

Pero hay signos que su orgullo, impulsividad y rencor los convierte en personas desconocidas para sus seres queridos y son capaces de usar palabras hirientes para desquitar su furia. Conoce cuáles son.

Géminis

Todo Géminis tiene su lado tierno, amable, divertido, bondadoso y empático, pero su dualidad les permite mostrar su lado más negativo de un segundo a otro. Son muy creativos para decir palabras hirientes y sin duda pueden destrozar a otra persona.

Leo

Tienen un ego tan grande que no se dejarán eclipsar por nadie y menos en una discusión. Cuidan a sus seres queridos como leones a sus cachorros y son implacables con sus rivales. Su arrogancia puede salirse de control en situaciones de estrés y dañar a los demás.

Escorpión

Si se sienten amenazados, traicionados o humillados no se tomarán el corazón para expresar toda su furia. Suelen ser rencorosos y no perderán la oportunidad para señalar todos los defectos de la persona que los hizo enojar. No es que sean malvados, pero su carácter apasionado los hace vivir todas las emociones al máximo.

Capricornio

No tienden a enojarse con facilidad, pero son lo bastante orgullosos como para aceptar sus errores. Si sus argumentos se acaban se vuelven burlones y expresarán cosas que podrían dañar a quienes los rodean. Tienen muchas cualidades positivas, pero la empatía no es una de ellas.

Piscis

Es un signo muy emocional y no suele buscar conflictos, pero cuando se siente frustrado o insultado encuentra las palabras más hirientes para defenderse de su oponente: lo hace quedar mal frente a todo mundo y sacará a la luz su pasado más oscuro.

Te puede interesar: Descubre qué signos del Zodiaco solo te buscan por interés