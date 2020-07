En traje de baño negro, María León posa de perfil en una selfie desde el jacuzzi

View this post on Instagram

Mojada… y no de tus besos Ni de tus caricias Ni de agua de lluvia Ni de agua bendita Mojada de lágrimas, de agua salada para que al caer en mis labios, la mente te traiga… Cierro los ojos y me saben a besos, me saben a mar, me saben a sexo… cuando los abro a la luz del día, me encuentro sin ellos, me encuentro vacía Y ahí solita, en medio de la mente mía Me encuentro mojada… y no como me gustaría…. 🖤 L@s pienso y extraño, les dejo besos mojados…❤️💋 💦 #Nostalgia #Cuarentena #AndoChipil