“Infectados vs. negativos”, el polémico partido de fútbol que tiene escandalizada a toda España

No cabe duda que el humor negro a veces se pasa de la raya y además, la mayoría de las veces es tan mal comprendido que puede escandalizar a un país entero. Como en este caso, en España, en la provincia de Pamplona, principal foco del rebrote de coronavirus en la región de Navarra. Ahí, algún chistoso decidió que era buena idea hacer un partido entre infectados y negativos en una cancha de la ciudad.

Quienes no se lo tomaron nada a broma fueron las autoridades españolas, ya que según informaron en cadena SER, los agentes del Grupo de Delitos Informáticos del Área de Investigación Criminal de la Policía Foral ya investigan el origen de esta organización para determinar la responsabilidad penal por un delito contra la salud pública.

Aún tratándose de una simple broma de mal gusto, las fuerzas de seguridad han decidido llegar hasta las últimas consecuencias con los responsables.

😱 Quan la realitat supera la ficció…

👉 Organitzen a Pamplona una "Patxanga" de futbol: infectats vs. no infectats per la Covid-19https://t.co/cth6cqzyCQ

— Esport3 (@esport3) July 18, 2020