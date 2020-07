Miami Beach ya piensa en cerrar negocios si el toque de queda de las 8pm no funciona

Ocean Drive, una de las avenidas más populares de Miami Beach, está más tranquilo de lo habitual estos días. Ya no hay bullicio ni prácticamente nadie por la calle. ¿El motivo? El toque de queda de las 8pm que no permite a nadie estar en la calle y obliga a los negocios a cerrar. Incluso no pueden servir comida para llevar.

El toque de queda en todo el condado es a las 10 de la noche, pero las autoridades de Miami Beach han cambiado la medida para las 8pm en el denominado distrito del entretenimiento de South Beach. La medida afecta a empresas y restaurantes a lo largo de las avenidas Ocean Drive, Collins y Washington entre las calles 5 y 16.

La policía de Miami Beach está patrullando constantemente para asegurarse de que la gente está respetando el nuevo toque de queda.

“Nuestro principal objetivo es sacar a los peatones de las calles y que vuelvan a sus hoteles para garantizar que este distrito está cumpliendo con esta normativa. Sorprendentemente hemos visto que la gente está cumpliendo”, comentaba Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach.

Los restaurantes ahora tienen que dejar de servir a los comensales al aire libre a las 8pm, pero se les permite mantener sus cocinas abiertas para entregas a domicilio.

Las autoridades están analizando la posibilidad de volver a cerrar negocios si estas medidas no son efectivas. La cifra de contagios se ha estancado en los 11 mil casos positivos diarios y parece que la tendencia no va a la baja.

