Americanista sale a festejar título de Cruz Azul en homenaje a su hija fallecida

Miguel Ángel García fue el primer aficionado en llegar al Ángel de la Independencia

El fútbol va mucho más allá de un simple juego de once contra once en una cancha. Para los aficionados es un motor que los puede motivar para salir adelante o también para dar alguna muestra de cariño.

El título de Cruz Azul en la Copa por México ilusionó a más de un seguidor de la Máquina, pero en especial, a uno en particular, quien tiene una promesa pendiente y que gracias a la victoria contra las Chivas pudo cumplirla.

Se trata de Miguel Ángel García, que no es precisamente un seguidor de Cruz Azul, sino de América, pero que tenía una deuda con su hija, quien falleció a causa del cáncer.

“Fui el primer aficionado entre comillas del Cruz Azul porque yo soy americanista, pero mi hija que en gloria esté, le hice la promesa en vida de que cuando Cruz Azul fuera campeón yo estaría ahí para festejar y aquí estoy. Le hice esta promesa hace ocho años, ella falleció el 9 de marzo de 2012, tenía 18 años, falleció de cáncer. Fue una guerrera que luchó”, señaló en una entrevista para el diario ESTO.

Miguel Ángel Garcia le prometió a su hija fallecida celebrar un campeonato de Cruz Azul en el Ángel de la Independencia… ¡Hoy pudo cumplir la promesa! 👉🏻 https://t.co/nXjjhzFZng pic.twitter.com/N67Yt5XRj1 — Esto en Línea (@estoenlinea) July 20, 2020

El señor contó la historia que vivió su hija con esta enfermedad.

“Le dio cáncer a los 15 y lo venció, pero a los tres años regresó más fuerte y ella quería tener calidad de vida, no cantidad, ya no quiso pelear, sus últimos momentos me pidió cinco promesas, ya le cumplí tres y con esta ya le cumplí cuatro” señaló.

El padre de familia aseguró que si Cruz Azul consigue el título de Liga MX será el primero en festejar, por la memoria de su hija

“Si ganan uno de liga, aquí estaré gritando y festejando con mucho orgullo. Hoy ya felicité a mis amigos porque tienen un gran equipo” dijo el aficionado americanista.