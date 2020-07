Bahamas cierra sus fronteras a los visitantes estadounidenses

El Primer Ministro de las Islas Bahamas anunció restricciones de viaje a su país durante un discurso nacional atribuyendo los cierres a un aumento de los casos de coronavirus.

Los vuelos comerciales internacionales y las embarcaciones comerciales que transporten pasajeros no podrán ingresar a las Bahamas, a menos que sean de Canadá, el Reino Unido o la Unión Europea, a partir del 22 de julio, según anunció el mandatario Huberg Minnis.

De la misma forma, la compañía aérea nacional, Bahamasair, suspenderá todos los vuelos salientes a Estados Unidos.

“Nuestra situación actual requiere acciones decisivas”, señaló Minnis.

Quince nuevos casos de coronavirus se confirmaron en Bahamas, un recuento diario récord desde el inicio de la pandemia a inicios de mediados de marzo. Ha habido 49 casos nuevos desde que se reabrieron las fronteras del 1 al 31 de julio en la isla de Gran Bahama.

