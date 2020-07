‘Ejército de voluntarios’ distribuirá 3 millones de máscaras en el Subway de NYC

La ‘Operación Respeto’ buscar garantizar que todos los pasajeros cuenten con un tapaboca antes de usar el transporte público

Con el inicio de la Fase 4 de reapertura este lunes en la ciudad de Nueva York, se espera que más personas retornen a sus trabajos, lo que significará un mayor número de pasajeros en el Subway y autobuses de la Gran Manzana. Y ante esta realidad, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció este lunes el inicio de la ‘Operación Respeto’ para garantizar que las personas tengan una máscaras antes de usar el transporte masivo.

Las autoridades de la MTA indicaron que unos 300 voluntarios, además de empleados, estará esparcidos en todo el sistema principalmente en las estaciones y trenes, para instar a los pasajeros a usar los tapabocas y entregarle uno a quien no tenga antes de entrar al sistema de transporte.

“Es difícil imaginar que a este punto alguien no tenga una máscara, pero sabemos que se le puede haber caído del bolsillo en su camino a la estación o la olvidó en casa, entonces es allí cuando entrará en acción nuestra fuerza de voluntarios que las estará entregando a quien no tenga”, explicó la presidenta interina del NYC Transit Sarah Feinberg.

Hasta ahora, las máscaras estaban disponibles en algunas casetas en las estaciones y puestos ambulantes instalados en algunos andenes, pero con el aumento de pasajeros que se espera se empiece a registrar en los próximos días, se decidió tomar esta acción para asegurarse que se cumpla con esa norma básica para mantener los contagios de coronavirus bajo control en la ciudad de Nueva York.

Feinberg indicó que la nueva medida se suma a las que ya han tomado las autoridades de transporte para tratar de evitar contagios de coronavirus entre los pasajeros, como las limpiezas frecuentes de trenes, autobuses y estaciones, algo nuevo que se implementó en medio de los peores días de la pandemia que se vivieron en marzo y abril.

Subway a “full service”

Y aunque Feinberg consideró que el número de pasajeros crecerá de manera significativa cuando el clima sea más frío y las personas que caminan y andan en bicicleta opten por tomar el transporte público, el presidente de la MTA Patrick Foye, no cree que esa alza de usuarios se vea de inmediato con el inicio de la Fase 4, aunque indicó que el Subway y autobuses ya estaban funcionando con “full service”.

Por ejemplo, el último viernes “transportamos a casi dos millones y medio de pasajeros en total, que se dividió aproximadamente en partes iguales entre el metro y los autobuses. Eso representaría aproximadamente el 23% de los pasajeros normales del metro pre-pandemia, y algo cercano al 60% para los autobuses”, dijo Foye.

El máximo ejecutivo de la MTA reconoció que no esperan un aumento significativo como resultado de la Fase 4 este lunes. “Como se acaba de escuchar hacer unos minutos al Gobernador describiendo lo que significa la Fase 4 para la ciudad de Nueva York, nos hace pensar que probablemente habrá algo de aumento en los pasajeros, pero no creemos que ocurra un alza significativa en los primeros días de la Fase 4. Probablemente el próximo aumento significativo en la cantidad de pasajeros ocurrirá después del Labor Day”.

Sobre cuándo se espera que el Subway retome el servicio completo las 24 horas del día los 7 días de la semana, Foye indicó que mientras continúe la pandemia del COVID-19 en la Gran Manzana, se seguirá manteniendo la suspensión de servicio de 1 a.m. 5 a.m. que está vigente en la actualidad.

“Esa es una decisión que tomará el gobernador Cuomo y el comisionado del Departamento de Salud del Estado. Esa no es una decisión de la MTA. Diré que el cierre de 1 a.m. a 5 a.m. ha jugado un papel crítico al permitir que Sarah Feinberg y su gran equipo en New York City Transit desinfecten cada estación y cada vagón de Subway”, dijo.