Ganó $655 mil en la lotería y cobra su premio disfrazado de Darth Vader

Este fin de semana, una publicación en Twitter realizada por el grupo de lotería Supreme Adventures, en Jamaica, pronto se volvió viral, ya que mostraba la imagen de un hombre vestido como Darth Vader, el mítico villano de Star Wars, recibiendo un cheque, nada más y nada menos que por 95 millones de dólares jamaiquinos, es decir unos $655,000 dólares.

W. Brown es el nombre del afortunado ganador, quien compró el billete ganador a principios de julio en una tienda ubicada en la ciudad de May Pen, al sur de Jamaica, y se enteró por la televisión que había obtenido el máximo premio del sorteo.

Recientemente, acudió a cobrar su premio, disfrazado de Darth Vader, para así poder mantenerse en el anonimato.

May the Millions be with you! 💰 Congrats to our #Lotto winner, W. Brown!!! Brown aka Darth Vader, purchased his lucky numbers 08, 09, 10, 19, 27 and 30 from Di Endz Sports Bar in May Pen, Clarendon.

Another #Millionaire made!#starwars pic.twitter.com/vxfEJXeC7G

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) July 17, 2020