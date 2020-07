La pandemia muestra que los negocios latinos necesitan más apoyo

El 71% de los negocios latinos no ha solicitado ayudas

“Evidentemente hay un fallo para apoyar adecuadamente a un componente crítico de la economía de EEUU que tiene implicaciones para la recuperación el futuro crecimiento”.

Esta es una de las primeras conclusiones que deduce la entidad financiera Camino Financial, al observar las cifras del segundo trimestre del año con respecto a algunos datos clave que recoge de sus interacciones con miles de empresas latinas en todo el país. En este caso, el informe sobre estos datos apunta a que solo el 29% de los negocios latinos han solicitado ayuda para el alivio durante la pandemia del coronavirus.

El 71% de los negocios no han solicitado ninguna ayuda, ni siquiera el préstamo Paycheck Protection Program (PPP) del que quedó un remanente de $130,000 millones cuando se venció el programa que fue ampliado hasta el 8 de agosto.

El 69% de los que no solicitaron el préstamo lo hicieron, según los datos que tiene Camino Financial, porque creían que no reunían los requisitos que se pedían en la solicitud. El 19% precisó de asistencia técnica para completar el proceso. Esta situación es la que lleva a esta entidad, fundada por dos hermanos mexicanos, Sean y Kenneth Salas, a concluir que se necesita un mayor apoyo para unas personas con gran empuje empresarial y resistencia pero con contados medios.

Es una situación que se ha verificado por otras entidades que lamentan que muchas empresas o microempresas no tienen la documentación precisa para solicitar el préstamo en muchos casos. Otro de los problemas es que buena parte de los negocios latinos son microempresas con pocos empleados y el pago de las nóminas no es lo que más pesa en el conjunto de unas cuentas que tienen partidas más grandes como por ejemplo el alquiler de un local o el pago a proveedores.

El préstamo PPP cubre 2.5 veces el costo de las nóminas y es perdonado si se dedica a estos pagos o el de la renta y las facturas de agua o luz. Según Camino Financial las pequeñas empresas se auto descalifican ellas mismas a la hora de tratar de conseguir esta financiación.

Sin estos apoyos, el tránsito durante la pandemia va a ser muy difícil. El informe de Camino Financial recoge que el 80% de los empresarios han experimentado una caída en ventas y el 70% han tenido que cerrar su actividad en la primera mitad del año.

“Nuestros datos nos muestran dos narrativas”, explica Sean Salas en un comunicado, ” estamos empezando a ver resilencia en el mercado a pesar de la falta de acceso de capital porque el 67% de los negocios en manos de latinos están abiertos y esperamos que otros lo hagan”.

El Senado está preparando una nueva batería de ayudas y la Cámara de Representantes aprobó en mayo un paquete de medidas para sostener la economía. Aún no hay acuerdo entre las dos cámaras pero se está avanzando en seguir dando apoyo a las pequeñas empresas porque como ha revelado Goldman Sachs, el 84% de los pequeños negocios que han recibido la ayuda del PPP van a agotar estos recursos en la primera semana de agosto.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo la semana pasada en el Congreso que debería perdonarse el préstamo PPP a empresas muy pequeñas aunque no hayan usado todo el dinero como está prescrito que lo hagan para ganarse este perdón.

Estas ayudas se hicieron con un horizonte temporal que ahora se ha quedado corto dada la resurgencia de la crisis con el avance del coronavirus en casi todo el país. Estados como Arizona, Florida y California están haciendo frente a miles de casos de COVID-19 de nuevo lo que obliga de nuevo a cierres o elimina la confianza de los consumidores.