Pequeños negocios, un verano de lucha para mantener las puertas abiertas

A través de las ventanas se ven las sillas encima de las mesas en los locales. Se sirve en la calle y la lluvia o el exceso de calor disuaden a unos clientes que viven con su propia incertidumbre en materia de ingresos. Salvo en los supermercados, el comercio también está a algo menos de medio gas desde que el coronavirus forzó el cierre y luego la tímida reapertura.

En Fulton street en el área de Fort Greene, una zona que durante el verano ha sido destino de entretenimiento y compras y mantiene el movimiento durante el invierno, tanto locales comerciales como de entretenimiento tienen sus servicios a medio gas o completamente cerrados. Ya ha cerrado el Annex Café, donde era raro poder encontrar un sitio desde primera hora para instalar el computador y tomar un café.

Muchos dueños de negocios, tiendas, barberías, delis, restaurantes, cafés, etcétera echan cuentas. Y no solo en esta calle. La Cámara de Comercio de Brooklyn ha dado a conocer esta y otras cuentas que hacen los empresarios y que pueden ser fácilmente extrapolables a otros condados de la ciudad.

El 43% tiene “significativamente menos negocios” durante la primera semana de la reapertura y poco parece cambiar, según una encuesta elaborada entre pequeños negocios de este condado por la Cámara.

En el caso de los bares y restaurantes, en la fase 4 –en la que ha entrado la ciudad esta semana–, no está permitido que haya todavía actividad de servicio en el interior pero algunos dueños de negocios dicen que con solo el 30% de la ocupación permitida, va a ser difícil evitar la bancarrota.

El presidente de la Alianza de negocios de bares y restaurantes, Andrew Rigie, se quejaba el lunes de la falta de información y los problemas que está habiendo para que haya un mayor consumo en estos negocios.

What does this mean? We don’t know when restaurants and bars will be permitted to reopen indoors. Does this mean we will roll back outdoor dining? Then there are more issues with people congregating outside of places doing takeout. So does this mean full operations will be shut? https://t.co/btu0kjLXs1

— Andrew Rigie (@AndrewRigie) July 20, 2020