Sobrevivió al coronavirus a los 80 años: Legendaria figura del golf Jack Nicklaus relató su experiencia con el COVID-19

La leyenda del golf Jack Nicklaus hizo una inesperada revelación este domingo al compartir que a sus 80 años de edad tanto él como su esposa Bárbara fueron contagiados del COVID-19 y que resultaron “muy afortunados” por sobrevivir a la enfermedad sin mayores consecuencias a pesar de pertenecer a un grupo de alto riesgo según las estadísticas.

Durante una transmisión televisiva a propósito del Torneo Memorial de golf y que tuvo al ‘Oso Dorado’ como invitado especial, Nicklaus relató su experiencia con el coronavirus, la cual se extendió poco más de un mes, en la que su compañera de vida resultó asintomática, mientras que él tuvo molestias menores en la garganta y tos.

