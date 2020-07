Toluca corre a jugador por denunciar que lo obligaron a entrenar con coronavirus

Fernando Tobio asegura que demandará al club por rescindirle contrato

El tema del coronavirus está presente en el futbol mexicano, son varios clubes los que han registrado miembros del plantel contagiados, sin embargo, se han tomado las medidas necesarias para evitar que el virus se siga propagando; pero eso no ocurrió en Toluca, en donde descuidaron a un integrante del equipo.

Hace una semana, el defensor argentino Fernando Tobio reveló a través de su cuenta de Instagram que fue positivo por COVID-19, y a pesar de que la directiva estaba al tanto de la situación, lo obligaron a presentarse en las instalaciones para entrenar con normalidad.

“Cuando me avisaron que di positivo, me quedé en casa cuatro días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Estuve entrenando cuatro días, al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta, cuerpo. Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacerme unos estudios en los pulmones; tuve algunos días complicados”, declaró en entrevista para Marca Claro.

Y la historia continua… “Le ponemos el pecho al covid, pero el mercenario no soy yo”@Fernandotobio2 se defiende de las críticas tras hacer público que dio positivo a Coronavirus y el Toluca lo obligó a entrenar bajo esas condiciones. pic.twitter.com/4TxKw75pXx — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) July 12, 2020

Luego de sus declaraciones, el cuadro escarlata decidió rescindir el contrato del futbolista sudamericano, argumentando que “manchó la imagen de la institución”, y ante ello vino la reacción de Fernando Tobio.

Se habla de que el argentino demandará a Toluca ante la Federación Mexicana de Futbol por $1,200,000 dólares, cantidad correspondiente al tiempo que aún le restaba de contrato con el equipo, pues además asegura que pusieron en riesgo su salud.

📌12-Julio:Fernando Tobio ventila en Instagram que fue obligado a entrenar con Covid-19 📌15-Julio: Charlamos con el jugador y relató lo que vivió📝 📌 17-Julio: Toluca decide rescindir el contrato del argentino 📌 20-Julio: Se confirma que Tobio demandará al club ante la FMF https://t.co/yJcZrV9dDy — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) July 20, 2020

Hasta el momento, ni Toluca, ni la Femexfut se han pronunciado al respecto.