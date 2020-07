Dayanara Torres aparece con una mascarilla y dice: “Mi sistema inmunológico está comprometido”

View this post on Instagram

Wear it for me… … I wear it for you! 🕊Mi sistema inmunológico está comprometido. Yo la uso y te protejo a ti… no harías lo mismo por mi? Por quien usas tu mascarilla? 📝#maskingforafriend 😷 by: @beaminaofficial 💕 #Guerrera #Love #WearTheDamnMask