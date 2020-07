Estilistas al borde de la quiebra por cierre ante rebrote de coronavirus

Piden al gobierno de California que los declare trabajadores esenciales

El nuevo cierre de salones y barberías ordenado por las autoridades sanitarias debido al repunte del coronavirus, tiene a barberos y estilistas de Los Ángeles, endeudados y desesperados por la falta de ingresos, y algunos ya hasta han cerrado sus negocios ante la imposibilidad de pagar el alquiler. Otros están pensando en declararse en bancarrota.

Adriana Pérez, dueña de dos barberías en Los Ángeles junto con su socia Gabriela Garay, están llenas de ansiedad y frustradas porque a menos de un mes y medio de reabrir, el 13 de julio les volvieron a cerrar.

“Quieren que nos quedemos en la casa, pero quién paga nuestros biles (cuentas). Ya debemos más de $18,000 por el alquiler de las dos barberías”, dijo Adriana.

Además en su casa, tiene tres hijos menores que sostener.

“Tampoco podemos solicitar el desempleo. Nosotras somos empleadoras, jóvenes emprendedoras que damos trabajo a inmigrantes y ciudadanos”.

Comentó que el gobierno de California solo los ha ayudado con un préstamo de 10,000 dólares. “Nosotros no podemos trabajar, pero sí pueden hacerlo las grandes centros comerciales como Walmart, Costco, Food for Less, o a la Superior. Parece que quieren que uno se vaya a trabajar a McDonald”, dijo molesta.

De acuerdo a la dueña de las barberías LB’S, una en Baldwin Park y otra en Sun Valley en el condado de Los Ángeles, apenas parecían comenzar a respirar, después de tres meses de cierre de negocios por la pandemia, cuando de nuevo les ordenaron parar.

“Ahora quieren que trabajemos afuera del negocio, al aire libre. Pero cómo vamos a manejar la higiene, o usar una secadora, ¿Quieren que el pelo que cae al suelo, ande rodando por todo el estacionamiento?… Es una estupidez”.

Adriana reveló que van a pedir a las autoridades que los consideren trabajadores esenciales y los dejen trabajar.

“¿Dónde se corta el pelo el alcalde de Los Ángeles y las autoridades? ¿Quién les corta el cabello a los policías? Yo siempre los veo con sus cortes de pelo muy bien hechos cuando salen en las noticias, mientras que el resto de la gente andamos todos greñudos y desarreglados”, señaló.

Juan Carlos Barbosa, propietario del salón Beauty Emporium en la ciudad de Cudahy en el condado de Los Ángeles, dijo que le estaba comenzando a ir bien cuando dieron la orden de volver a cerrar los salones y barberías.

“Al querer que trabajemos fuera de los negocios, solo vamos a poder hacer cortes, cuando nuestras ganancias están en los tintes”.

Pero además consideró que trabajar fuera es muy complicado, y más en momentos en los que les exigen ser más estrictos con la limpieza.

Platicó que está pensando en rentar una carpa para ponerla en el estacionamiento del negocio y poder así trabajar, pero mantiene sus dudas. “Me pregunto si vale la pena hacerlo. No podemos lavar el pelo a la gente ni tampoco mandarlos a que se laven en su hogar. Hace tiempo salió en las noticias que a una señora se le quemó el cráneo cuando se fue con el tinte y los ‘highlights’ (luces en español) puestos, con la intención de lavarse al llegar a su casa”.

El estilista con más de 20 años de experiencia, dijo que entiende que las autoridades necesitan controlar el virus, pero el problema para ellos es que el pago del alquiler de los salones no espera, se tienen que pagar.

“Me parece que quienes están tomando las decisiones sobre cómo debemos trabajar los estilistas y barberos, no tienen los conocimientos de nuestro trabajo y de los ingresos”.

Juan Carlos comentó que tiene amigos estilistas que prefirieron cerrar sus negocios, “antes que endrogarse con tanta renta. Dicen que cuando termine todo esto, quizá volverán a abrir”.

Él reconoció que ha aguantado tantos meses sin trabajo con la esperanza de que termine pronto, y pueda volver a abrir su salón.

Al peligroso fresco

La maestra María Teresa Villarreal, fundadora de la Asociación de Empleadores de Barbería y Cosmetología del Sur de California y propietaria de la escuela de belleza Cosmética en Downey, afirmó que esta orden para que barberos y estilistas corten el cabello en la calle, fuera de sus negocios “al fresco” como los restaurantes, es muy peligrosa.

“En la banqueta o estacionamiento no se puede tener control de la desinfección y la higiene. No puedes controlar nada. Pienso que quienes está tomando las decisiones, no analizan”, se lamentó.

Agregó que trabajar al aire libre, implica grande riesgos de contagio de COVID-19. “No hay manera de estarse lavando las manos ni para el estilista o barbero ni para el cliente. Además cómo se va a manejar el cableado eléctrico que se necesita para conectar las máquinas para cortar el cabello“.

María Teresa mostró su preocupación porque observó que además de todo, para la reapertura de salones y barberías el 1 de junio, se hicieron fuertes inversiones para adecuarlos a las nuevas restricciones ordenadas para prevenir la transmisión del virus. “Ya estábamos exagerando en protecciones. Si querían más, podíamos haber ampliado las distancias, pero no cerrarnos otra vez”.

Lo grave es que para aquellos barberos y estilistas que no cumplan y se les encuentre trabajando dentro de sus salones y barberías, ya se han anunciado fuertes multas.