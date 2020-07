Inmigrantes piden que en el próximo estímulo no se les excluya de las ayudas

Organizaciones piden que el senador Schumer luche esta vez en la negociación final por ellos

El CARES Act, la gran ayuda fiscal con el que se pusieron sobre la mesa muchas de las medidas más significativas para el alivio económico durante la pandemia, excluyó a 3.7 millones de niños. Esas son algunas de las cifras que el martes expuso Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, antes de demandar que el próximo paquete de ayudas incluya a los inmigrantes y sus familias.

El CARES Act eliminó la posibilidad de que los contribuyentes con ITIN, que es como presentan sus impuestos los inmigrantes indocumentados, tuvieran acceso al cheque de ayuda directa de $1,200 y $500 por hijo. En la ley de ayudas que se discute ahora en el Congreso, se pide que en estos momentos de resurgimiento del coronavirus los legisladores no dejen a nadie fuera y mucho menos a quienes han mostrado ser esenciales con su trabajo para el país.

“No se puede aplaudir y excluirlos”, explicaba Hincapié que recordaba que no se saldrá de esta crisis de salud hasta que salgamos todos de ella.

Organizaciones como este centro y el New York Immigration Coalition Action piden a los congresistas medidas inclusivas. En Nueva York han criticado al senador por Nueva York, el demócrata y líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer, por no luchar lo suficiente por el 1.2 millón de familias inmigrantes que se quedaron sin nada en las tres legislaciones de ayuda anteriores.

Desde el NYIC se explica que aunque la llamada de atención es a todos los congresistas se considera que el senador Schumer es clave porque está en una posición de fuerza al ser el negociador final. “Puede asegurarse de que el paquete de estímulo que no incluya a inmigrantes no pase pero no lo hizo en las anteriores legislaciones”, explican desde esta coalición.

Lo que se pide es que use su poder para que los inmigrantes estén incluidos en unas ayudas que no solo se refieren a un cheque sino a una serie de medidas que incluye la protección de los DACA y la ampliación del Medicaid.

La boliviana Luz Chavez-Gonzales, DACA y miembro de United We Dream, explicaba en una conferencia telefónica que ahora es ella la única que está trabajando y trayendo dinero al hogar. “Está siendo todo muy estresante y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo me preocupa la incertidumbre”, comentaba esta mujer que llegó al país a los cuatro años de edad. “El Congreso tiene que hacer más por protegernos”, razonaba Chavez-Gonzales.

Lorena, una madre y residente de Colorado que trabajaba en un restaurante, lamentaba que a pesar de que paga sus impuestos, no está recibiendo ayudas como el resto. “El bienestar de todos depende del bienestar del prójimo y hay muchas familias que están como nosotros”, dijo tras hablar de la falta de trabajo y lo que están menguando sus ahorros.

“Necesitamos un estímulo que no frene la recuperación”, explicaba Steve Choi, director ejecutivo de NYIC y NYIC Action.

El HEROES Act, el estímulo aprobado por los demócratas en la Cámara de Representantes, si incluye a los inmigrantes en las ayudas.