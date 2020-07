Si no declaró sus impuestos a tiempo, IRS ya empezó a cobrar multas e intereses

Los contribuyentes que incumplieron con la declaración de impuestos en la fecha límite del 15 de julio deberán completar el proceso tan pronto como sea posible

Los contribuyentes que incumplieron con la declaración de impuestos en la fecha límite del 15 de julio deberán completar el proceso tan pronto como sea posible para evitar multas e intereses.

Así lo advirtió el Servicio de Rentas Internas (IRS) en un comunicado este lunes en el que insisten en que “la única manera de obtener un reembolso es presentar una declaración de impuestos”.

En caso de que las personas no puedan presentar la documentación a tiempo, deben solicitar una prórroga y pagar los impuestos que adeudan para evitar multas e intereses.

“Los contribuyentes deben recordar que una prórroga para presentar no es una prórroga para pagar. Se aplicarán multas e intereses a los impuestos adeudados después del 15 de julio”, explicó la agencia en un comunicado.

El IRS agregó que “si un contribuyente no puede pagar de inmediato los impuestos que adeuda, igualmente debe presentar una declaración de impuestos lo antes posible para reducir posibles multas”.

“Por lo general, la multa por no presentar una declaración es del 5 % del impuesto adeudado por cada mes o parte de un mes en que una declaración de impuestos llega tarde. Pero si se presenta una declaración más de 60 días después de la fecha límite, la multa mínima es de $435 o del 100 % del impuesto no pagado, lo que sea menor. Presentar y pagar tanto como sea posible es importante porque la multa por presentación tardía y la multa por pago tardío se suman rápidamente. La tasa básica de multa por incumplimiento de pago es generalmente del 0.5 por ciento del impuesto no pagado adeudado por cada mes o parte de un mes. Para más información vea IRS.gov/penalties (en inglés)“, detalla el Servicio en su sitio web.

La agencia aclaró que los contribuyentes que tienen un historial de presentación y pago a tiempo a menudo califican para un alivio de multa. Esto es viable si el contribuyente presentó y pagó durante los últimos tres años y cumple con otros requisitos. Para obtener más información, consulte la página de reducción de multas por primera vez (en inglés) en IRS.gov.

La oficina recaudadora exhortó a los estadounidenses a utilizar las opciones de presentación electrónica gratuitas que incluye Free File del IRS, disponible en IRS.gov hasta el 15 de octubre.

El comunicado aclara que algunos contribuyentes, como miembros de las Fuerzas Armadas pueden tener tiempo adicional para presentar y pagar los impuestos adeudados sin multas ni intereses.

A continuación los tres grupos con un mayor periodo de gracia: