4 lugares donde no debes realizar un hechizo

Hay sitios en los que no es ideal hacer algún ritual o hechizo de magia. Te decimos cuáles son y las razones

Cuando decidimos realizar un ritual o hechizo de magia blanca hay que tomar en cuenta diversos factores antes de llevarlo a cabo. Primero, cuál es el propósito; segundo los elementos o ingredientes que vamos a necesitar; luego tomar en cuenta el día y la hora más adecuada y, finalmente, el lugar donde lo haremos.

El último punto es de los más importantes ya que la efectividad del rito puede depender del sitio donde lo practiquemos y es que, según Diario Femenino, no todos los lugares tienen la misma magia.

Hay habitaciones o espacios que están cargados con la energía que necesita el hechizo, mientras que otros carecen de la misma y no son tan efectivos. A continuación, te decimos cuatro de ellos.

La cocina

En la cocina es el sitio donde abundan los electrodomésticos. Estos aparatos emiten ondas que interfieren con la energía de tu hechizo, así que lo mejor es evitar practicarlo cerca del refrigerador, horno de microondas, licuadora, cafetera, etcétera.

El baño

Los baños son neutrales y carecen de la magia que necesita un ritual, sin embargo, es uno de los más comunes porque la gente suele esconderse ahí para evitar ser descubiertos. En este lugar las energías se contrarrestan y no serán efectivas, a menos que tu objetivo sea purificar tu energía a través de un baño energético.

Lugares públicos

En sitios concurridos habitan las energías de quién sabe cuántas personas. Ahí pueden rondar vibras de lo más negativas que afectan directamente tu ritual. Hay que tomar en cuenta que, al momento de hacer un hechizo, debes tener mucha concentración, tranquilidad y tiempo.

Bosques

Si bien los lugares naturales tienen la suficiente energía para favorecer cualquier hechizo, no es ideal hacerlo en los bosques por una simple razón: podrías causar un desastre. En la mayoría de los rituales se usan velas y su flama puede prender hojas, árboles y plantas; no queremos causar un incendio, así que puedes hacer un hechizo en un bosque siempre y cuando no implique usar fuego.

