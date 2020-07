Alex Rodríguez y el arranque de la temporada de béisbol: “Quedan 60 juegos y estás empatado en primer lugar”

Alex Rodríguez pasó de ser un fenómeno y megaestrella del béisbol a un villano de los deportes por su admitido consumo de esteroides anabólicos. Pero el expelotero de Mariners, Rangers y Yankees luego incursionó en los medios de comunicación como analista de béisbol y ha recobrado brillantez.

No es exagerado afirmar que “A-Rod” se ha convertido en el comentarista más ameno e interesante de las transmisiones en inglés del béisbol de Ligas Mayores.

Y para muestra, un botón:

“Se habla tanta basura entre los dugouts que si bajas el volumen y escuchas a los jugadores pudiera haber peleas cada día, pero no podemos pelear por el distanciamiento social…”.

Rodríguez comenzará esta semana su tercera temporada como analista de lujo de los juegos de domingos por la noche de ESPN, aunque su debut de la campaña recortada de 2020 lo hará desde el jueves con el partido inaugural entre Yankees y los campeones Nationals en Washington (jueves 7 pm Este/4 pm Pacífico).

“A-Rod” es tan bueno e interesante como analista que constituye un raro caso de alguien que analiza partidos de un mismo deporte para dos empresas rivales, pues desde varios años atrás ya era parte de la alineación de lujo de FOX Sports en los juegos de playoffs de MLB.

Esta semana, además del juego de apertura en la capital, Rodríguez será el comentarista del duelo entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs el viernes (7 pm Este) y obviamente estará en el primer domingo por la noche cuando los San Francisco Giants visiten a Los Angeles Dodgers (10 pm Este).

Pero en una temporada de 60 partidos que será única y sin precedentes, “A-Rod” analizará los juegos desde su casa y no en los estadios, donde sus charlas con las estrellas del béisbol son muy reveladoras.

“Los retos serán universales, no solo en el béisbol”, dijo Rodríguez la semana pasada en una conferencia telefónica con reporteros para hablar sobre las transmisiones de ESPN.

“Pero pienso que con cada crisis viene una oportunidad, y creo que la oportunidad para nosotros y para el deporte del béisbol es apoyarnos en una visión que otras ligas deportivas han adaptado más rápido que nosotros. Creo que nos da una oportunidad en 60 partidos con un ‘sprint‘ -no un maratón- de que todos los juegos cuentan…”.

Al comentar sobre el valor añadido de cada partido, dijo: “Pienso que como jugador lo tratas como que es la temporada regular, quedan 60 juegos y estás empatado en el primer lugar“.

Aunque en esta temporada no habrá aficionados en los estadios se ha informado que cada equipo tendrá libertad de generar su propio ruido ambiente de aficionados, el cual no será de muy alto volumen, además de música de órgano y otros sonidos tradicionales del béisbol.

Pero más allá del ruido pregrabado de aficionados, Alex Rodríguez cree que será fascinante poder escuchar lo que se dice en el campo de juego.

“Creo que los sonidos del juego de béisbol son únicos… realmente nunca han sido escuchados. Reflejan mucho de lo que pasa en nuestra vida diaria, no solo una vez a la semana, sino los siete días a la semana”, dijo en referencia a que el béisbol se juega casi diario.

Rodríguez colabora con las dos principales cadenas de eventos deportivos de Estados Unidos -ESPN y FOX- en transmisiones de béisbol, pero el autor de 696 jonrones entre sus 3,115 hits no estará en transmisiones de partidos los Mets de Nueva York. Alex y su prometida Jennifer López se encuentran en el proceso de la posible compra de los Mets.

El carismático e impecable Alex, de 44 años de edad, es de los que ya se saborean el regreso de las Ligas Mayores.

“Creo que el 23 de julio presenta una increíble oportunidad de trabajo paa reintroducir el juego de béisbol, y será un periodo de ajuste”, comentó en la llamada con reporteros durante la que señaló una posible clave que ayude a decidir el campeonato.

“Les dije a unos amigos que debería hacerse un trofeo para los preparadores físicos, doctores y el staff médico. Los MVPs, porque los equipos que puedan mantener a los jugadores lo más saludables posible, eso puede ganar el campeonato”, explicó.

J-Lo snuck on set to surprise A-Rod with a birthday cake 🎂 pic.twitter.com/sxay2Ygygs

— ESPN (@espn) July 29, 2019