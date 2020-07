Apoyo de Trump a esposa de Jeffrey Epstein desata teorías de que está cubriéndose la espalda

El preside hizo un comentario que sorprendió a muchos

El presidente Donald Trump “deseó lo mejor” a Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, actualmente detenida y bajo estrictas medidas de seguridad.

El mandatario fue cuestionado en su primera rueda de prensa sobre coronavirus y admitió haberse reunido con Maxwell en “numerosas ocasiones” durante varios años.

“Simplemente le deseo lo mejor, francamente”, dijo el mandatario, quien aseguró que no ha seguido mucho el caso, a pesar de que hay fotografías y videos de él y su esposa Melania Trump con la pareja acusada de tráfico sexual de adolescenes.

Epstein and Maxwell introduced Melania to Trump at one of their infamous parties. Melania was brought over here by Epstein..she worked for him https://t.co/K12yKdxihk pic.twitter.com/tBg7WOcrMY — Rosethorn (@Rosetho99776023) July 22, 2020

“¿Qué es lo que tiene Ghislaine acerca de Trump?”, cuestionó el reconocido abogado Laurence Tribe.

What does Ghislaine have on Trump?https://t.co/FIzOSdi0xV — Laurence Tribe (@tribelaw) July 22, 2020

“Sigo pensando acerca de los buenos deseos de Trump a Ghislaine Maxwell”, escribió Molly Jong-Fas, editora de The Daily Beast.

I’m still thinking about Trump wishing Ghislaine Maxwell well — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) July 21, 2020

Hay quien incluso recordó el homicidio del hijo de la jueza Esther Salas, quien lidera un caso relacionado con los Epstein.

“¿Me perdí a Trump diciendo algo sobre el asesinato del hijo de la jueza Esther Salas? ¿O agotó sus reservas de compasión sintiendo pena por Ghislaine Maxwell?”, escribió el editorialista Paul Krugman.

Did I miss Trump saying something about the killing of Judge Esther Salas's son? Or did he exhaust his reserves of compassion feeling sorry for Ghislaine Maxwell? — Paul Krugman (@paulkrugman) July 21, 2020

Incluso el director de Comunicaciones del presidente Trump, Anthony Scaramucci, se sumó a las teorías.

“Ella tiene algo sobre él. Él está pidiendo ‘por favor, no hables'”, escribió Scaramucci.