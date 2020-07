La Liga MX está por iniciar, pero ¿cuándo se reanudan las principales ligas de fútbol en América Latina?

El fútbol está de vuelta, al menos en Europa y parte de América (Estados Unidos y México), el balón ha vuelto a rodar luego de meses detenido por culpa de la brutal pandemia mundial de COVID-19, sin embargo, hay países donde aún no se reanuda y los aficionados han comenzado a impacientarse.

¿Cuando se reanudan las principales ligas de América Latina?

Colombia

La Liga Dimayor BetPlay podría reanudarse el próximo mes, según el Ministerio del Deporte: “de acuerdo con la evolución del proceso, la Liga se reanudaría en el mes de agosto (primera o segunda semana), implementando pruebas serológicas cada cuatro días“.

Argentina

La Superliga argentina se canceló definitivamente y quedó el torneo sin campeón, sin embargo, ya se está preparado para el regreso y se filtró el 27 de septiembre como una fecha estimada para que regrese el torneo.

Brasil

La liga brasileña podría comenzar el próximo 9 de agosto, así lo informó la Confederación, solo faltará el permiso de las autoridades sanitarias, incluso con público en los estadios a un tercio de su capacidad.

Copa Libertadores & Sudamericana

El 10 de julio la Conmebol anunció que la Copa Libertadores se reanudará el 15 de septiembre y la Sudamericana el 27 de octubre.

Regresa la Copa Libertadores en septiembre 🥳🥳

🔹 15/09 @BinacionalFC vs LDU

🔹 16/09 Estudiantes Mérida vs @ClubALoficial

🔹 22/09 @BinacionalFC vs River Plate

🔹 23/09 @ClubALoficial vs Racing pic.twitter.com/gPkmxOaiub

— ғɪᴏʀᴇʟʟᴀ ʀᴇᴛɪᴢ (@FiorellaRetiz) July 20, 2020