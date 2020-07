¿No te ha llegado el primer cheque de estímulo? Tienes hasta el 15 de octubre para reclamarlo

IRS tiene una herramienta en línea a disposición de las personas que no declararon impuestos de 2018 y 2019 porque no estaban obligadas a hacerlo

Los contribuyentes con número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés) que no declararon sus impuestos de 2018 y 2019 porque no están obligadas tienen menos de tres meses para ponerse en contacto con el Servicio de Rentas Internas (IRS) para gestionar su cheque de estímulo por coronavirus, si aún no les ha llegado.

El comisionado Chuck Rettig dijo este miércoles que su agencia está pidiendo a todas las personas que tienen derecho a cobrar el pago directo -y no lo han recibido- que faciliten su información en la herramienta en línea de IRS antes del 15 de octubre. El servicio asegura estar tratando de ponerse en contacto con las personas sin hogar o marginalizadas para hacerles llegar el dinero.

“Hay una población tremenda en este país que no tiene interacción alguna con el gobierno”, apuntó Rettig. “Las comunidades marginadas necesitan nuestra ayuda“.

Según el comisionado, IRS ha enviado 160 millones de pagos con valor de aproximadamente $270,000 millones de dólares gracias al llamado pago de impacto económico incluido en la Ley Cares, que el Congreso aprobó en marzo. Esta medida envía cheques, depósitos directos o tarjetas con hasta $1,200 dólares y $500 dólares por menor de 17 años dependiente.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que su propuesta para un nuevo paquete de estímulo económico incluiría un segundo pago directo pero no ha adelantado cantidades. Los demócratas han apostado desde hace meses por otro cheque de $1,200 dólares por contribuyente y otros $1,200 dólares por dependientes (hasta tres).