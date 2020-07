¿Vuelve con Khloé Kardashian? Tristan Thompson vende su mansión en Encino en $8.5 millones

El basquetbolista busca hacer el negocio de su vida, al querer vender la propiedad en dos millones más de lo que él pagó en 2019

El basquetbolista canadiense Tristan Thompson, quien fuera pareja sentimental de Khloé Kardashian, decidió poner a la venta la mansión que adquirió en Encino, California, entre rumores de una posible reconciliación.

Aunque el jugador de los Cleveland Cavaliers compró la casa hace apenas un año por $6.5 millones de dólares, busca venderla en $8.5 millones, es decir, dos millones por encima de lo que él pagó en 2019.

Pese a que pareciera una exageración lo que pretende recibir por la propiedad, el diario británico Daily Mail destaca que se debería a las mejoras que le hizo en este tiempo.

La casa se ubica a tan solo 10 millas de distancia de la de Khloé.

La vivienda, que cuenta con un estilo campirano, fue construida en el año de 2018 y tiene una extensión de 9 mil 864 pies cuadrados.

Consta de siete dormitorios, 7.5 baños, vestíbulo, sala de estar con chimenea, sala con armario, cocina con dos islas, comedor, sala principal con chimenea, cava, sala de cine y garaje para tres vehículos.

En el exterior tiene un patio estilo resort con piscina, spa, cocina al aire libre con asientos estilo bar y una hoguera en la que seguramente hizo algunas fogatas junto a Princess y a True, sus dos hijos.

También tiene una casa de huéspedes, de 1,850 metros cuadrados, equipada con dos dormitorios, baño completo, cocina completa y sala.

Tristan Thompson se mudó a la casa de Encino tras su sonada separación de Khloé Kardashian, con quien se rumora tendría pensado regresar, aunque la hermana de Kim y Kourtney Kardashian aseguró recientemente que solo tienen una cordial relación por su descendencia.

“Vengo de una familia en la que, no solo porque las personas no están juntas, significa que tengan que ser groseros o que estén fuera de tu vida. Compartes hijos con ellos y quieres tener esta familia mezclada. Entonces, estoy acostumbrada a eso. Estoy segura de que es muy extraño para mucha gente”, declaró Khloé en entrevista con DailyPop sobre el tipo de relación que mantiene con su ex.

