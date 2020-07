Cómo hacer un hechizo de amor con tu almohada…y sueñen contigo

Si deseas hacerte presente en los sueños de la persona que te gusta, este ritual puede ayudarte a conseguirlo

¿Deseas que la persona que te gusta sueñe contigo y no pueda sacarte de sus pensamientos? Existe un hechizo de magia blanca que tiene ese objetivo y el elemento principal que te ayudará a conseguirlo es tu almohada.

Las energías de este ritual de amor funcionan si aún no cruzas palabra con la persona que te atrae, si ya estás en contacto con ella o salieron a una cita, así como también si quieres que tu pareja no deje de pensar en ti cuando no duerman juntos, según señala el sitio especializado Hechizo.net.

Los materiales a usar son bastante sencillos, solo hay que considerar que la almohada que empleemos en el ritual debe la que utilizamos a diario para dormir.

¿Qué necesitas?

Una hoja de papel blanco

Un bolígrafo de tinta negra

Un vaso vacío

Un plato

Sal

Azúcar

Leche

Y tu almohada

¿Cuál es el procedimiento?

La primera consideración es elegir un día de la semana que estés tranquilo y en paz; lo ideal es hacerlo durante la noche.

Forma un circulo de sal en el plato, al centro coloca el vaso vacío. Escribe en el papel el siguiente mensaje: “Llego de lejos, para estar cerca. Vengo en la noche, para estar en tu luz. Estando en esta cama yo, sueñas conmigo tu”.

Anota en el reverso el nombre de la persona que deseas atraer; en caso de que no conozcas su nombre escribe “el chico/a que vi en (lugar donde lo conociste)”. Dobla la hoja e introdúcela en el vaso.

Ahora, vierte azúcar hasta que no se vea y agrega unas gotas de leche encima. Al hacerlo pronuncia la siguiente frase: “Así como la leche te duerme, así como el azúcar te endulza, estaremos juntos esta noche, en tus mejores sueños”.

Después, tira a la basura el azúcar y la sal; el plato y el vaso puedes lavarlos y usarlos para otros rituales. En este momento, mete el papelito en tu almohada y debe permanecer ahí al menos 15 días.

Recuerda que tu intensión debe ser despertar la curiosidad, llamar su atención, enamorarlo/a o que piense en ti a toda hora.

