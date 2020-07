Denuncian que una mujer blanca llamó a la policía porque había una afroamericana en la piscina

Al final tuvo que irse porque la policía lo ordenó

Ghenete Wright Muir y su hijo estaban nadando el domingo por la mañana en la piscina del parque Joseph C. de Fort Lauderdale, al norte de Miami (Florida).

Wright Muir explicó que ella y su hijo, ambos ex nadadores competitivos, estaban entrenando cuando otra nadadora se enojó.

“Le dije algo a mi hijo y la señora que estaba en el carril dijo que no podía hablar. Inmediatamente le pregunté al socorrita si esa era una regla y ella dijo que no existía dicha regla”, señaló Wright Muir.

Luego las cosas se intensificaron. “Ella empezó a quejarse al socorrista de que necesitaba hacer algo con nosotros y le amenaza diciendo que iba a a hablar con su supervisor”, dijo.

Wright Muir dice que la nadadora le exigió que llamara a la policía. Y lo hicieron. Aparecieron tres agentes de Fort Lauderdale, cerraron la piscina y obligaron a todos a irse.

La mujer y su hijo exigieron que la mujer se viera obligada a irse al mismo tiempo que ellos. El video de la cámara corporal muestra que la mujer se fue momentos después.

Wright Muir dice que la policía nunca debio haber sido llamada. “No hubo violencia. No había armas. No había amenaza de violencia. No hay peligro ¿Por qué se llama a la policía aquí?”

Ella está convencida de que la raza jugó un papel importante.