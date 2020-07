Club de “strippers” en Texas se puso creativo en la pandemia y ofreció bailes tipo “drive thru”

SAN ANTONIO – La pandemia causó que el San Antonio Men’s Club, un bar de “strippers”, cerrará sus puertas al igual que todos los otros clubes nocturnos de su tipo en el estado. Pero después de varios meses sin poder operar, el dueño del mencionado club tuvo una idea: “striptease drive-thru”.

La idea es simple. Albert Cortez sacó a sus bailarinas, el escenario, los tubos o postes y al DJ al exterior del club para ofrecer entretenimiento para adultos con servicio “de auto”.

@RickeySmiley @BlackTonyComedy @headkrack Man I could've swore that there was a show that Black Tony talked about doing this to come up during the pandemic and somebody must've heard it and put it in motion. https://t.co/k5njXoh93T

— Ben Tate, Basketball Trainer(Coach Tate) (@BennieTate18) July 18, 2020