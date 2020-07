No estaba bien resguardado avión presidencial en California, dice AMLO; insiste en rifa y venta

El mandatario asegura que hay dos compradores interesados, incluso uno ya dio un adelanto

MÉXICO – Tras afirmar que siguen los planes de vender el avión presidencial (TP-01) y la rifa del mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el regreso de la aeronave se debido a que terminó el mantenimiento y porque no tenía un buen resguardo y se encontraba a la intemperie en un aeropuerto de California, Estados Unidos.

“Se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento, estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar, estaba la intemperie, está mejor aquí, más cuidado”, declaró AMLO durante su habitual conferencia de prensa, desde Palacio Nacional.

“Además, no nos afecta en cuanto a la venta, los posibles compradores dijeron que esté donde esté el avión, que si estaba aquí, si se terminaba la operación de aquí se lo llevaban, entonces se les consultó sobre eso, no hay ningún problema”, indicó.

López Obrador dijo que hay dos posibles compradores, incluso uno ya dio una adelanto, pero la operación no ha sido concretada.

“Continúa el proceso de venta, hay dos ofertas, inclusive ya hay un anticipo de una de las empresas, no se ha cerrado la operación en definitiva porque se está buscando la mejor opción, desde luego se tiene que vender a precio de avalúo”, aseguró López Obrador.

“Les hablaba yo de dos compradores, uno de ellos lo que ofrece es pagar la mitad del valor del avión en equipos médicos y supervisados por la ONU, y la otra mitad en efectivo, y la otra oferta es solo en efectivo, se está viendo por eso qué conviene más, por eso no se ha decidido”, informó el mandatario.

El Gobierno, que no reveló la identidad de los interesados, había informado hace 10 días que recibió una oferta de compra por $120 millones de dólares.

AMLO calificó al TP-01 como un símbolo del “lujo” y “derroche” de Gobiernos anteriores.

El mandatario aseguró que el avalúo del “José María Morelos y Pavón” no es mayor a lo que se busca ofertar.

“Acerca del avalúo, no hay un avalúo de más precio, nosotros no podríamos vender el avión a un precio menor al avalúo que se haya hecho, no podríamos hacerlo, tiene que ser formal, como tiene que ser un avalúo realizado por el Gobierno de México y avalado por la ONU, respaldado por la ONU”, apuntó.

Durante su conferencia matutina, López Obrador presentó dos videos sobre el avión presidencial, el primero fue sobre la llegada del aeronave al aeropuerto de la Ciudad de México; y el segundo sobre las características de la aeronave oficial.

Características del TP-01

El avión presidencial tiene una capacidad para 80 pasajeros, internet de alta velocidad, cuatro secciones, una oficina, una recámara tamaño “king”, regadera, sala de juntas y área VIP.

La aeronave, fabricado en 2010, acumula casi 1,700 horas de vuelo, mide 56 metros de largo, alcanza una velocidad mayor a los 900 kilómetros por hora, una altura de 13,000 metros y más de 14 horas de vuelo ininterrumpidas.

El mandatario reiteró su promesa de destinar los recursos de la venta para equipos médicos para hospitales públicos, donde se “atienden los más pobres del país”.

Va la rifa

Antes, por las dificultades para encontrar un comprador, López Obrador propuso rifarlo, aunque al final optó por un sorteo en la Lotería Nacional con un premio equivalente al precio de la aeronave, idea que también sigue en pie.

“Acuérdense que se tomó la decisión de además de vender el avión, de hacer una rifa que se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. Ya se han vendido muchos boletos de la rifa”, destacó el mandatario.

“Lo otro es que también se necesita que se haga la promoción para la rifa, necesitamos vender los boletos y aunque no es sacarse el avión, pues si es lo que cuesta el avión lo que se va a repartir en premios, el costo del avión”.

De acuerdo a informes oficiales se han vendido casi un cuarto de los boletos. Se repartirá 100 premios con un valor total de 2,000 millones de pesos (unos $90 millones de dólares), con las ganancias destinadas también a equipo médico.

El próximo lunes, AMLO ofrecerá un recorrido a los periodistas por el hangar presidencial para que conozcan con mayor detenimiento el avión presidencial.

Cuestionado por el costo de mantenimiento durante este año y medio detenido en espera de un comprador, López Obrador argumentó que el Gobierno ha ahorrado por no usarlo.

“No ha costado más. Nuestros adversarios están hablando de lo que ha costado mantener el avión, lo que costó mantenerlo en Estados Unidos. No, es lo que se tiene que pagar por mantener un aparato de ese tamaño, de esa dimensión. Cuesta mucho el mantenimiento y la operación”, justificó el mandatario.

De acuerdo al diario El Universal, el mantenimiento del avión presidencial costó alrededor de 22 millones de pesos, aunque el diario reforma asegura que el monto es de más de 47 millones de pesos.

Con información de agencias