Tarjeta Roja: La Liga MX se empeña cada vez más en hacer el ridículo

La Liga MX se empeña en hacer el ridículo mundial con cada decisión que toma, parece una tormenta de mala suerte, pero la verdad es que la gestión de los federativos es la que en verdad deja mucho que desear.

El Apertura 2020 ( también llamado Guard1anes 2020) fue anunciado para arrancar el día de hoy en medio de un absoluto descontrol de la pandemia en México y por supuesto que el primer partido, Atlético San Luis Vs. Bravos, se tuvo que suspender porque había ¡10 contagiados en un solo equipo! Al menos eso es lo que dice el rumor.

Ciudad Juárez es el principal foco de contagios de Chihuahua con mas de la mitad de todos los contagiados del estado, por ello no sorprende que el equipo de la localidad haya tenido -presumiblemente- tantos casos y evidentemente este no va a ser un caso aislado.

Lo más ridículo, es que la liga en su inmensa urgencia de llevar a cabo los partidos anuncio que el partido se realizará el lunes, basado en algo que no han sabido explicar.

Atlas, Chivas y Necaxa pidieron cambio de fecha debido a la inseguridad de la situación y la desigualdad que podría representar jugar sin los “positivos”, pero la Federación lo negó aún con la sospecha de que hay equipos que alteran las cifras de contagiados, de más o de menos, dependiendo de su conveniencia.

Total, que la Liga MX hace el ridículo con sus manejos una y otra vez, esperemos que en esta ocasión su urgencia de llevar dinero a sus arcas no acabe en un problema de salud colectivo entre jugadores profesionales y cuerpos técnicos.

“Algo no está claro en la Liga MX. Deben poner un día para avisar casos de coronavirus… no sé ahora cómo está Chivas. No hay fechas límites”

