Trump cancela partes de la Convención Republicana en Florida debido al coronavirus

El presidente cambió sorpresivamente sus planes y volvió a mencionar a Charlotte como la sede de la Convención Republicana

El presidente Donald Trump anunció el jueves que no habrá actividades de la Convención Nacional Republicana en Jacksonville, Florida.

Los eventos en Charlotte, Carolina del Norte, aún se llevarán a cabo.

En un giro sorprendente, Trump dijo que informó a su equipo que su enfoque estaba en proteger al pueblo, a pesar de que sus asesores le informaron que podían hacer que una convención en persona fuera segura, aun durante la pandemia de coronavirus.

“Miré a mi equipo y dije que el momento para este evento no es correcto. Simplemente no es correcto”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Para tener una gran convención, no es el momento adecuado. No hay nada más importante en nuestro país que mantener a nuestra gente segura”, dijo Trump.

Trump dijo que aún pronunciaría un discurso de la convención pero en una “forma diferente”.

“Creo que lo haremos bien”, dijo sobre los planes modificados para convocar los mitines en línea.

Anteriormente, y durante la pandemia, Trump obligó al Comité Nacional Republicano a embarcarse en una búsqueda exhaustiva de un nuevo lugar para organizar una convención con la asistencia de personas, después de que el gobernador demócrata de Carolina del Norte se opusiera, debido al riesgo de contagio con COVD-19 que podía ocurrir con la presencia de miles de personas en el Spectrum Center de Charlotte.

Su decisión del jueves marca un giro total, después de insistir durante meses en que se diera un discurso de aceptación en persona y ante una multitud.