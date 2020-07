Elizabeth Gutiérrez descarta boda con William Levy, la actriz abrió su corazón para Univision 

La mexicana dice que casarse con Levy: "Ya no es tan importante como en algún momento sí lo fue"

Elizabeth Gutiérrez se sinceró con Alejandra Espinoza en el programa “El Break de las 7” de Univision. La actriz y empresaria confirmó que ella ya no quiere tener más hijos, es decir que no buscaría tener un tercer bebé con su pareja, William Levy.

Durante la conversación Alejandra Espinoza aprovechó para introducir preguntas de los fans, y fue ahí en donde cuestionó a la mexicana si habría o no boda con el cubano. Elizabeth fue contundente y aseguró que en la actualidad eso ya “no es tan importante como en algún momento sí lo fue”.

“Ya me siento casada”, dijo la actriz. “La verdad, creo que el compromiso más grande es una familia más que un matrimonio. Antes sí quería, pero ya ni lo pienso, tengo una familia y creo que eso es más importante y no hace falta casarse para tener ese compromiso“. Y la mamá de Kailey y Christopher Levy agregó: “La historia de nosotros así se dio, ya no es tan importante como en algún momento sí fue.

Gutiérrez también aseguró que le gustaría volver a la actuación, aunque reconoce que sus hijos y su familia son lo más importante, admite que la actuación es su pasión. Su hija Kailey incluso quiere seguir sus paso y Ely cuenta que hasta quiere escribir una novela para que en esa historia ella puede hacer el papel de la hija de su mamá.