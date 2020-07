FBI busca pistas en la “muerte misteriosa” de famosa jugadora de póker carbonizada en Michigan

Susie Zhao death: Michigan police suspect link to gambling in other states https://t.co/rLodnLBgbU pic.twitter.com/OlC8SYpa4C

Susie Zhao, famosa jugadora internacional de póker, fue encontrada carbonizada en un parque remoto de Michigan y la policía está pidiendo la ayuda del público para resolver la “muerte misteriosa”.

Zhao, de 33 años, fue vista por última vez con vida por su madre a las 5:30 p.m. el 12 de julio, según el Departamento de Policía de White Lake Township.

Su cuerpo muy quemado tardó en ser identificado, tras ser encontrado alrededor de las 8:30 a.m. del día siguiente en un estacionamiento cerca del área recreativa de Pontiac Lake, en las afueras de Detroit.

La jugadora de cartas de alto vivía entre Los Ángeles y Las Vegas, pero recientemente se mudó a Michigan para residir con sus padres y “enfrentar desafíos en su vida personal“, dijeron sus amigos al medio local ABC Detroit.

“Es difícil imaginarla teniendo enemigos”, dijo su amigo y colega Yuval Bronshtein.

Los resultados de la autopsia y toxicología del médico forense del condado Oakland están pendientes.

El FBI también está ayudando en la investigación. Se cree que el brutal homicidio está vinculado con su actividad en las mesas de juego.

El éxito de Zhao en las mesas de juego incluyó ganar más de $73 mil dólares en la Serie Mundial de Póker 2012, donde se colocó en el puesto 90, según PokerNews.com

La policía pide que cualquier persona que haya visto a Zhao entre el 11 y el 13 de julio o que tenga información relacionada con la investigación llame al Detective Teniente Christopher Hild al 248-698-4404, ext. 2381.

She was one of the bubbliest and most vivacious opponents I've ever had. She was a very strong player who also liked to have fun at the table. Do you remember her from our Day Five in 2015, @jeffplatt ? I'm heartbroken reading this. RIP Susie Zhao https://t.co/eTdnV07N4q

ONLY ON 7: Friends remember a 33-year-old Waterford Twp. woman after her burned remains were discovered in a wooded area by someone in the Pontiac Lake Rec. Area.

They say she was a national talent in the competitive poker circuit. @tv20detroit at 10@wxyzdetroit at 11 pic.twitter.com/xXtc5oKVQz

