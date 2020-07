La policía de Miami también sanciona si tu mascarilla no te cubre la nariz

Un hombre denuncia que recibió una multa de $110 porque se le movió un poco el tapabocas

Un hombre residente en North Miami Beach denunció que tras salir de un supermercado con la mascarilla puesta la policía lo multó por no llevar correctamente el tapabocas.

Explicó, según algunos medios locales, que a la salida del supermercado había agentes sin uniformar esperando a las personas. González grabó un video de su interacción con los agentes.

“Fue como una trampa. Era la trampa de la mascarilla”, dijo resignado.

González explicó que mientras hablaba con la policía, la máscara facial que llevaba se le bajó “un poco” y dejó al descubierto su nariz. Eso fue suficiente para que el oficial lo amenazara con el arresto.

“Tienes que usarlo correctamente. Si no lo llevas puesto correctamente, es como si no lo llevaras puesto”, le contestó.

“Use un poco más de sentido común y no multes a personas que ya llevan mascarillas. ¿Por qué no persigues a las personas que no llevas tapabocas?”, le indicó el hombre furioso.

Un oficial finalmente lo multó.

Las autoridades del sur de la Florida están pidiendo encarecidamente a la población a que usen mascarilla en todos los espacios públicos para evitar la propagación del nuevo coronavirus. También recuerdan de que la policía está intensificando la vigilancia y que los reincidente que no cumplan las normas pueden acabar en la cárcel.