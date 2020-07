NOAA alerta que La Niña puede traer sequía de nuevo a SoCal

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una vigilancia de La Niña para el sur de California este otoño e invierno.

Según la NOAA, hay alrededor de un 50% a 55% de posibilidades de que ocurra un fenómeno climatológico de La Niña este año.

“Basado en gran medida en la guía dinámica del modelo, el consenso del pronosticador favorece ligeramente el desarrollo de La Niña durante la temporada de agosto-octubre, y luego dura hasta el resto de 2020”, dijo la NOAA.

La agencia informó que una “probabilidad de pronóstico neutral”, que es cuando hay las mismas probabilidades de un evento del clima entre La Niña y El Niño, puede continuar durante el verano.

A #LaNina watch has been issued. #ENSO-neutral is favored to continue through boreal summer, with a 50-55% chance of La Niña development during Northern Hemisphere fall 2020 and continuing through winter 2020-21 (~50% chance). https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/Dk9jXPzove

— NWSCPC (@NWSCPC) July 9, 2020