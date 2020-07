Adolescente de 17 años es acusado de golpear a un policía con una patineta

La policía de Miami ha arrestado a un adolescente que, según dicen, golpeó a un oficial en la cabeza con una patineta durante una protesta hace unas semanas.

Michael Marshall, de 17 años, fue arrestado el viernes y está acusado de agresión agravada contra un agente de la ley.

