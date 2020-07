Agentes de EE.UU. entran al consulado chino en Houston después de la hora límite para su cierre

Los agentes federales de Estados Unidos y las fuerzas del orden locales ingresaron al complejo del consulado de China en Houston el viernes por la tarde tras la orden del martes de cerrar las instalaciones diplomáticas después de que funcionarios estadounidenses alegaran que era parte de un esfuerzo de espionaje chino más grande utilizando instalaciones diplomáticas en Estados Unidos, reportó CNN.

US agents, local law enforcement and a locksmith's van entered the Chinese consulate in Houston days after it was ordered to close. US officials alleged the facility was part of a Chinese espionage effort.https://t.co/m5Gnh4A2bW

