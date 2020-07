Científicos mexicanos encuentran 20 compuestos farmacológicos que pueden bloquear al coronavirus en el cuerpo

La investigación del Instituto Politécnico Nacional fue publicada en la revista especializada Life Sciences

Encontrar una manera de inhibir la acción del SARS-CoV-2 en el organismo humano es una de las principales líneas de investigación de la comunidad científica para combatir la pandemia que vivimos desde que inició este año.

Pues bien, científicos mexicanos encontraron 20 compuestos farmacológicos que pueden bloquear al coronavirus en el cuerpo y conducir al desarrollo de nuevos medicamentos para tratar el COVID-19.

Expertos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una de las instituciones educativas públicas más prestigiadas de México, proponen estas 20 sustancias para realizar ensayos in vitro y pruebas in vivo, pues además son seguras para su uso en los seres humanos y están disponibles en los laboratorios de todo el mundo.

Luego de analizar más de 500,000 sustancias, los doctores en Ciencias Claudia Guadalupe Benítez Cardoza y José Luis Vique Sánchez explicaron que estos 20 compuestos farmacológicos “impedirían la interacción entre las células humanas y el virus SARS-CoV-2, ya que están dirigidos a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) que se encuentra en la superficie de las células de varios tejidos del organismo humano como riñones o pulmones”. Esta enzima ACE2 funciona como una entrada para que el virus infecte los órganos humanos.

Los investigadores proponen probar estas sustancias que potencialmente pueden detener al coronavirus, con el fin de determinar su efectividad y desarrollar nuevos medicamentos en lugar de reutilizar fármacos que se disponen para otros padecimientos.

“Existen varios tratamientos comerciales que se usan contra el nuevo coronavirus que son inespecíficos, ya que han sido prescritos contra ébola, VIH o influenza. Nosotros proponemos usar una región específica de la proteína ACE2, que utiliza el SARS-CoV-2 para el desarrollo de su proceso infeccioso, con la finalidad de impedir que el virus entre a las células humanas”, explicó la doctora Benítez Cardoza en un comunicado del IPN.

Los hallazgos detallados de los expertos mexicanos fueron publicados por la prestigiosa revista especializada Life Sciences, bajo el título “Potential inhibitors of the interaction between ACE2 and SARS-CoV-2 (RBD), to develop a drug“, luego de cumplir con requisitos específicos y de ser revisados minuciosamente por otros científicos.