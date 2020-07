Hispano robó a anciana de 95 años $40 mil dólares fingiendo ser su nieto en estafa telefónica en Nueva York

Misael Romero fue arrestado como sospechoso de robar más de $40 mil dólares a una mujer de 95 años haciéndose pasar por su nieto, a través de un estafa telefónica en Long Island (NY), dijeron las autoridades.

La víctima recibió una llamada el lunes de una persona que afirmaba ser su nieto, diciendo que lo habían arrestado y necesitaba pagar una fianza de $8,500 dólares.

Más tarde, un hombre llegó a la casa en Farmingdale y tomó el dinero a nombre del supuesto nieto, dijo la policía de Nassau.

Al día siguiente contactaron a la víctima por teléfono dos veces y se le dijo que el presunto nieto necesitaba más dinero. Seguidamente un hombre llegó al lugar para recoger un sobre que contenía $12 mil y $20 mil dólares, dijo la policía, sin especificar cómo la señora tenía esas cantidades en casa.

Al sospechar, ella finalmente llamó llamó a las autoridades. Al día siguiente, el miércoles, la víctima fue contactada de nuevo por alguien diciendo que se necesitaban $14 mil dólares más.

Cuando el hombre llegó a recoger el dinero, las autoridades lo arrestaron.

Romero, de 27 años, ahora enfrenta un cargo de intento de robo en tercer grado. No se indicó si tuvo cómplices para hacer las llamadas o recoger el dinero los días previos, reportó Patch.

Los detectives solicitan a cualquier persona con información sobre este tipo de delitos que se comunique con la policía de su localidad. Todas las llamadas permanecerán anónimas.

