¿Messi al Inter de Milán? Los pros y contras de que Leo llegara a la liga italiana

Ha jugado desde hace 15 años en condiciones muy parecidas... cambiar sería un riesgo alto para Leo

Dicen que “cuando el río suena es por que agua lleva”y el chisme de que Leo Messi podría ir al Inter de Milan al terminar la siguiente temporada comienza a tomar una forma que ya está incomodando a los culés.

Pero… las cosas no son tan simples, ni siquiera para Leo Messi, no como para llegar a la liga italiana a dominarla como lo hace actualmente (y desde hace 15 años) con la española.

El Inter de Milán tiene la fortaleza económica para fichar a Messi Los propietarios del Inter de Milán están ansiosos por fortalecer al equipo tanto como sea posible y entienden que Messi traería millones de nuevos fanáticos y patrocinadores al club italiano Vía @Gazzetta_it pic.twitter.com/yDQiwxpXCW — Noticias Barça (@NoticiasBarca) July 25, 2020

El primer problema, es el sueldo, ya que Leo gana alrededor de 70 millones de dólares brutos por temporada, prácticamente la mitad se va en impuestos, no cualquier club del mundo los pagaría por un jugador de 34 años, pero supongamos que el Inter lo puede hacer.

Luego, su adaptación al entorno no sería sencillo, nuevo país, nuevo idioma, todo eso que genera el estrés de algo nuevo, tanto para él como para su familia que viven adaptados y enamorados de Barcelona como lo han dejado en claro… Eso sí, no es difícil enamorarse también de Milán ni de las políticas fiscales italianas que son más convenientes que en España.

🤔⚽ ¿Fichará Leo Messi por el Inter de Milán en 2021? A las 15.14, la respuesta en #deportescuatro https://t.co/394j2Up7rY pic.twitter.com/AlVQyizquU — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) July 24, 2020

Nuevo equipo: Leo nunca ha jugado en un club que no sea el FC Barcelona, en donde todo gira a su alrededor y no hay decisión que no pase por sus oídos. No sería una adaptación sencilla, pero Leo es capaz de lograrlo pues es un grandísimo profesional.

El gran problema es la liga, la Serie A es una competencia en la que se juega diferente que en todo el mundo, donde la afición es apasionada, pero también demandante y a veces… amenazante; en donde se prioriza la defensa siempre que el ataque y donde es válido lo que sea para detener al rival, no es imposible adaptarse, como lo demostró Cristiano Ronaldo, pero es un altísimo riesgo para un jugador de la edad y protagonismo en la cancha de Leo.