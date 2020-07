Rubén Díaz Jr. llamó “cínicos” a los Yankees por invitar a Donald Trump a lanzar la primera pelota

El presidente del condado neoyorquino del Bronx, Rubén Díaz Jr., criticó que los Yankees hayan invitado el próximo 15 de agosto al presidente Donald Trump a hacer el primer lanzamiento de un partido coincidiendo con el retorno de los deportes profesionales.

Díaz recordó que los “mulos” se pronunciaron el mes pasado en contra del racismo y la injusticia, por lo que invitando a Trump a esta ceremonia sin público “están demostrando flagrantemente que sus declaraciones son cínicas y que no tienen un significado genuino”, según expresó en un comunicado.

In a statement, Diaz accused the Yankees of hypocrisy for claiming to support the Black Lives Matter movement and then giving a platform to President Trump.

