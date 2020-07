Doble lluvia de estrellas puede producir bolas de fuego la semana próxima

Los que gustan de mirar el cielo nocturno, ya se despidieron de las vistas que nos dejó el cometa Neowise, y ahora podrán seguir las dos lluvias de estrellas que coinciden en el cielo a fines de julio.

Las lluvias de meteoros Delta Aquarids y Alpha Capricornids coincidirán en la noche del martes 28 de julio al miércoles hasta la madrugada.

Los espectadores pueden esperar que la lluvia combinada produzca entre 20 y 25 meteoros por hora.

La lluvia de meteoritos de Delta Aquarids persiste hasta mediados de agosto y generalmente consiste en largos trazos brillantes debido al ángulo en que entran en la atmósfera de la Tierra.

Las Alpha Capricornids típicamente alcanzan su punto máximo a fines de julio y se caracterizan por bolas de fuego, pero ocurren alrededor de cinco por hora o menos.

Viewing the Southern Delta Aquariids in 2020: One good thing about a Perseid maximum with lunar interference is that it guarantees that two weeks prior that the Southern delta Aquariids (SDA) will peak under good conditions! https://t.co/khBnj5xWV0 pic.twitter.com/DwGbd3NjWH

— AMSMETEORS (@amsmeteors) July 8, 2020