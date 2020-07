VIDEO: Conductor “avienta” auto en protesta contra racismo y dispara a un manifestante en Texas

Las protestas contra el racismo están subiendo nuevamente de tono a niveles de violencia preocupantes.

En Austin, Texas, un automovilista atravesó una multitud de manifestantes de Black Lives Matter y mató a tiros a un participante armado que lo confrontó, según reportes policiacos y de medios locales.

El conductor del auto decidió cruzar la protesta desatando temor y furia ante un posible accidente.

Uno de los manifestantes, quien al parecer portaba un rifle, confrontó al conductor y éste le disparó, dijo la portavoz de la policía de Austin, Katrina Ratliff.

Un testigo afirma que el manifestante armado se acercó al automovilista, luego de que éste se mostrara como una amenaza a la protesta y sus participantes, al querer cruzar con su auto. Luego sonó un disparo.

En un video publicado en Twitter se escucha el momento del disparo, pero no se ve a la víctima, aunque da cuenta del caos provocado.

VIDEO: Multiple gunshots fired at Austin, Texas #BlackLivesMatter protest — one dead, one arrested via @KVUE pic.twitter.com/VtI8JeG77Y

— LTH🇬🇧london (@LTHlondon) July 26, 2020