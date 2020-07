Abren nuevo centro de pruebas de coronavirus en el Tropical Park de Miami

Un nuevo sitio de pruebas de coronavirus abrió este lunes en el Tropical Park, en el condado de Miami-Dade.

El alcalde Carlos Giménez celebró una conferencia de prensa en la nueva ubicación el lunes por la mañana y dijo que la nueva ubicación tiene la capacidad de hacer 1,100 pruebas al día.

Te puede interesar: ¿Hasta cuándo aguantará Miami el dramático incremento de casos de coronavirus?

Dijo que las pruebas son gratuitas en el centro de tests respaldado por el estado y están disponibles para cualquier persona mayor de 5 años, independientemente de sus síntomas.

Todas las pruebas serán autoadministradas con un hisopo oral y las personas permanecerán en sus vehículos en todo momento.

El lugar estará abierto todos los días de 9am a 5pm, incluso los fines de semana.

Te puede interesar: Un bombero de Miami pide desesperadamente una donación de plasma para tratarse el coronavirus

LIVE: Miami-Dade @MayorGimenez is holding a press conference at Tropical Park to give an update on the reopening of county parks amid the #coronavirus pandemic. Watch here -> https://t.co/IXZHrEmihZ pic.twitter.com/jGxuvxnPYz

— CBS4 Miami (@CBSMiami) April 27, 2020