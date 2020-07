Clarissa Molina se transformó en Jennifer Lopez, Shakira y Beyoncé

Hay que ver el video para creerlo

Clarissa Molina disfruta mucho de las redes sociales y le encanta usar aplicaciones para crear diferentes efectos en las fotografías y los videos que comparte y ahora se encontró con una que le permitió, por unos cuantos segundos, convertirse en tres artistas mundialmente reconocidas y al mismo tiempo divertir a sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un clip en el que aparece caracterizada como Jennifer López, Shakira y Beyoncé y mientras suenan de fondo las canciones “On The Floor”, “Whenever Wherever” y “Crazy In Love”, van pasando unas escenas de otros videos musicales de las cantantes, pero con la cara de la dominicana.

“¡No que no! Aquí con ustedes C. Mo, Shakrissa y Queen C. Guay, lo he vivido cada segundo. ¡Lo amé! ¿ Cuál es tu favorita?”, escribió Clarissa al pie del corto que ya lleva más de 100 mil reproducciones y que se ha llenado de comentarios de sus seguidores, quienes aseguran que podría imitar perfectamente a las tres artistas.

Esta divertida actividad parece ser el remedio ideal para que la presentadora de “El Gordo y La Flaca” se entretenga durante su recuperación luego de haberse contagiado de coronavirus. Cabe recordar que hace unos días aseguró que la clave para que todo se le hiciera mucho más llevadero era tener una actitud positiva siempre.

