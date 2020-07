Cómo hacer que tus tacos dorados sean perfectos

Evita que se desbarate la tortilla y se le saga el relleno

Los crujientes tacos dorados son uno de los clásicos antojitos mexicano. De pollo, papa con chorizo o queso con sus hojitas de epazote acompañados de lechuga, crema, queso y bañados en salsa.

Prepara tus taquitos en casa, es muy sencillo. Para que sean perfectos, no se desbarate la tortilla ni se les salga el relleno, te compartimos unas técnicas a seguir.

1. No uses tortillas viejas o duras. Uno de los peores errores que puedes cometer con tus tacos dorados es usar tortillas muy viejas o no calentarlas en el microondas para suavizarlas. No estamos a favor de desperdiciar las tortillas que compraste hace varios días, pero hay otras maneras en las que puedes aprovecharlas como en totopos, migas o pastel azteca. Aquí te dejamos unas ideas: 5 maneras de usar las tortillas de harina o maíz viejas

2. El relleno debe de estar frío. No importa si son vegetales, marisco, pollo o carne roja. Si colocas el relleno caliente puedes romper la tortilla.

3. No pongas relleno caldoso. Un relleno caldoso ablandará y romperá la tortilla.

4. El truco de pegar la tortilla. Cocina Delirante tiene un trucazo para que queden cerrados los taquitos dorados sin necesidad de usar palillos de madera.

Usa un pegamento comestible, un huevo. Antes de rellenar los tacos debes barnizar la orilla de la tortilla. Luego de enrollar el taco, déjalo reposar durante unos minutos boca abajo, para que no se abra la tortilla, se pequen con el huevo y así evitar que se desbaraten al freír.

Aun si prefieres usar palillos, siempre colócalos hacia abajo.

5. No te excedas con la cantidad de relleno. Es horrible morder un taco dorado que apenas y tenga “un espíritu” en su interior. Como son para tu consumo querrás ser generoso, pero no te excedas porque solo harás que se desborde el relleno. Agrega el interior con tus manos en lugar de una cuchara para logar una mejor distribución.

La tortilla debe poder enrollarse y cerrar bien, sin quedar “apenitas” cerrado el taco.

6. Déjalos reposar antes de freír por lo menos 30 minutos, incluso puedes prepararlos la noche anterior y dejar en el refrigerador listos para freír.

7. Aceite bien caliente. El aceite debe alcanzar 350°F. Usa un aceite con un alto punto de humeo Es muy importante elegir el tipo correcto de grasa para freír. No aceite de oliva virgen extra, el aceite de aguacate, girasol o canola son aptos para fritura. El más saludable es el de aguacate.

8. No coloques muchos a la vez. Lo ideal es que puedas manipular tus tacos sin desbaratarlos, además te quedarán bien crujientes si evitas que disminuya demasiado la temperatura del aceite.

Salsa para tus tacos

Son muchas las salsas con las que puedes disfrutar de tus tacos dorados, con chiles y otros ingredientes que pueden ser frescos, cocidos (hervidos), asados, o secos.

Elegimos una salsa ranchera que es deliciosa y fácil de hacer:

INGREDIENTES

4 piezas de jitomate

3 piezas de chiles serranos

1/2 cebolla blanca

1 diente de ajo

Sal al gusto

Aceite de oliva al gusto

12 ramitas de cilantro. Previamente desinfectado y cortado en trozos medianos.

INSTRUCCIONES