Kendall Jenner tiene una sola regla al manejar su Corvette y Jay Leno la aprueba

La supermodelo Kendall Jenner conoce y ama los autos. Mientras que su hermana Kylie Jenner se inclina más hacia Ferrari y Lamborghinis, Kendall prefiere clásicos como su Chevrolet Corvette de 1956, que obtuvo con un poco de ayuda de Jay Leno.

Después de ayudar con la compra del auto, Jay Leno se acercó para ver a Kendall y su clásico Corvette, un hermoso convertible en aguamarina, en un episodio de “Jay Leno’s Garage” de 2016.

Los dos fueron a dar una vuelta por Los Ángeles, durante el cual surgió el tema de las reglas que la celeb tiene sobre el hermoso auto.

En una historia reportada por CNBC, Kendall Jenner visitó el garaje de Leno que alberga su inmensa colección de vehículos como un McLaren P1 2014, un EcoJet 2006 y, por supuesto, su Chevrolet Corvette 1957. Ese último le llamó la atención, tanto que Leno la ayudó a encontrar un Corvette clásico.

Kendall terminó con un Chevrolet Corvette descapotable de 1956 que luce un hermoso trabajo en aguamarina y pintura blanca.

