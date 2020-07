Los pequeños y curiosos autos que Eugenio Derbez tiene en su colección

Eugenio Derbez es uno de los famosos más extravagantes del mundo del entretenimiento y para muestra, su colección de autos, la cual está valuada en $6 millones de dólares.

Dentro de su colección se puede encontrar un Ford Convertible Club Coupé de 1947, un Smart FortwoBrabus y una Hummer H2, entre otros. Sin embargo, destacan algunos autos clásicos y muy peculiares.

Se trata de autos pequeños, donde solo cabe un pasajero. Uno de ellos es un Myers NMG que destaca por su color amarillo.

Just saw this parked on 20th St. pic.twitter.com/oeQpWvaOhb

— PATCO Watchers (@PatcoWatchers) March 1, 2020